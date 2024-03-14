"Атлетіко" у серії пенальті здолав "Інтер" і став останнім чвертьфіналістом Ліги чемпіонів (відео)

Команда Дієго Сімеоне надзвичайно драматично взяла реванш у "нерадзуррі" за поразку в першому матчі.

Мадридський "Атлетіко" приймав міланський "Інтер" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Основний і додатковий час поєдинку на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді завершився перемогою господарів з рахунком 2:1 , а в серії пенальті "матрацники" вирвали путівку до чвертьфіналу турніру – 3:2.

У першій грі між цими командами "Інтер" вдома здолав "Атлетіко" з рахунком 1:0. Тож команді Дієго Сімеоне у домашній зустрічі необхідно було обов'язково перемагати, аби претендувати на вихід до наступної стадії.

Завдання "матрацників" ускладнилося на 33-й хвилині, коли Федеріко Дімарко вивів "нерадзуррі" вперед після передачі Ніколо Барелли.

Проте іспанський клуб дуже швидко відповів своїм голом – на 35-й хвилині Антуан Грізманн зреагував на відскок м'яча у чужому штрафному та розстріляв ворота Янна Зоммера.

У другому таймі "Атлетіко" влаштував шалений тиск на ворота лідера чемпіонату Італії в надії забити ще один гол і перевести гру до екстратаймів. Це дало свої плоди на 87-й хвилині, коли Мемфіс Депай скористався передачею Коке та з меж штрафного відправив м'яч у кут воріт міланського клубу.

Таким чином, на команди чекали два додаткові тайми по 15 хвилин, де вони не змогли вразити ворота одна одної. Відтак переможець двоматчевого протистояння визначався у серії пенальті.

Футболісти "Атлетіко" забили три з чотирьох 11-метрових – влучними з позначки були Депай, Родріго Рікельме та Анхель Корреа, а Сауль Ньїгес не зумів переграти Зоммера.

Своєю чергою, гравці "Інтера" схибили аж три з п'яти пенальті, що означало для них поразку і виліт з найпрестижнішого єврокубку. Попри точні удари Хакана Чалханоглу та Франческо Ачербі, команду Сімоне Індзагі підвели Алексіс Санчес, Деві Классен (не переграли голкіпера "Атлетіко" Яна Облака) та Лаутаро Мартінес, який останнім пострілом запустив м'яч набагато вище воріт.

Огляд матчу "Атлетіко" – "Інтер"

Нагадаємо, жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на п'ятницю, 15 березня.

Фінал Ліги чемпіонів-2023/24 відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

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