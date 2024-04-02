"Атлетіко" видряпав перемогу над "Вільярреалом" та увірвався до зони Ліги чемпіонів (відео)

Гол Сауля Ньїгеса дозволив "матрацникам" набрати три очки та піднятися до топ-4 Примери.

"Атлетіко" на виїзді обіграв "Вільярреал" у матчі 30-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на "Естадіо де ла Сераміка" у Вільярреалі завершився з рахунком 1:2 .

Команда Дієго Сімеоне вийшли вперед на 9-й хвилині зустрічі – відзначився Аксель Вітсель.

Після перерви господарі відігралися. На 50-й хвилині точного удару завдав Александер Серлот.

Проте наприкінці поєдинку "матрацникам" вдалося вирвати перемогу – на 87-й хвилині вирішальний гол забив Сауль Ньїгес.

Огляд матчу "Вільярреал" – "Атлетіко"

"Атлетіко" (58 очок) перервав серію з двох поразок поспіль у чемпіонаті Іспанії та піднявся на четверте місце. "Вільярреал" (38 балів) розташовується на десятій сходинці.

10 квітня "матрацники" на своєму полі проведуть перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти дортмундської "Боруссії", після чого 13 квітня приймуть "Жирону" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова у Примері. "Вільярреал" 14 квітня в гостях зіграє з "Атлетиком" Більбао у чемпіонаті Іспанії.

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