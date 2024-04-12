Атлетіко – Жирона: де дивитися і ставки букмекерів на центральний матч 31-го туру Ла Ліги

Команда Артема Довбика та Віктора Циганкова продовжує боротися за путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

У суботу, 13 квітня, "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика зіграє проти мадридського "Атлетіко" в центральному матчі 31-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.

За вісім турів до завершення чемпіонату "Жирона" з 65 очками посідає третє місце в Примері. Команда Циганкова та Довбика на два бали відстає від "Барселони" і 10 пунктами поступається лідеру – мадридському "Реалу" українського голкіпера Андрія Луніна.

"Атлетіко" розташовується на четвертій позиції чемпіонату Іспанії, маючи у своєму активі 58 очок.

Де дивитися матч Атлетіко – Жирона

На території України поєдинок 31-го туру Ла Ліги між "Атлетіко" та "Жироною" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Атлетіко – Жирона

Фаворитом майбутнього поєдинку букмекери називають "Атлетіко". На перемогу команди Дієго Сімеоне приймаються ставки з коефіцієнтом 2,06. Нічия – 3,75. Виграш "Жирони" – 3,65.

Раніше повідомлялося, що Циганков ризикує не зіграти в матчі проти "Атлетіко".

Підписуйтеся на канали TSN.ua у Telegram та Viber, а також сторінки TSN.ua та ТСН Проспорт у Facebook.

Читайте також:

АПЛ: розклад і результати матчів 33-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 32-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця