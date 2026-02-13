ТСН у соціальних мережах

"Атлетіко" знищив "Барселону" в першому матчі півфіналу Кубка Іспанії

"Матрацники” наблизилися до фіналу, створивши собі солідний гандикап перед грою у відповідь.

"Атлетіко" – "Барселона"

"Атлетіко" – "Барселона" / © Associated Press

"Атлетіко" на своєму полі розгромив "Барселону" в першому матчі півфіналу Кубка Іспанії сезону-2025/26. Зустріч на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді завершилася з рахунком 4:0.

Уже на 6-й хвилині поєдинку захисник каталонців Ерік Гарсія відзначився автоголом. А на 14-й хвилині Антуан Грізманн розвинув перевагу "матрацників".

Ще до перерви підопічні Дієго Сімеоне зробили рахунок розгромним. На 33-й хвилині ворота "синьо-гранатових" вразив Адемола Лукман, а на 45+2-й забив Хуліан Альварес.

У другому таймі підопічні Гансі Фліка намагалися скоротити відставання, але гол Пау Кубарсі на 52-й хвилині було скасовано через офсайд після перегляду відеоповтору (VAR).

Догравала цей матч "Барселона" в меншості – Ерік Гарсія на 85-й хвилині заробив пряму червону картку.

Поєдинок-відповідь між цими командами відбудеться 3 березня у Барселоні.

Зазначимо, в іншій півфінальній парі Кубка Іспанії сильнішого визначають "Атлетик" Більбао та "Реал Сосьєдад". Перша гра закінчилася мінімальною перемогою команди із Сан-Себастьяна.

Раніше повідомлялося, що Олександр Зінченко забив дебютний гол за "Аякс".

