"Челсі" під загрозою: Абрамович досі не гарантував, що гроші з продажу клубу будуть направлені жертвам війни в Україні

"Челсі" під загрозою: Абрамович досі не гарантував, що гроші з продажу клубу будуть направлені жертвам війни в Україні

Продаж англійського клубу "Челсі" американцю Тодду Бьолі може зірватися через затягування процессу нинішнім власником - російським олігархом Романом Абрамовичем.

Путінський олігарх, який потрапив під санкції Великої Британії, аби продати "Челсі", має гарантувати, що не отримає від угоди ні копійки.

Як повідомляє Sky Sports, цього досі не сталося, тому у британських міністрів є сумніви, що клуб отримає необхідну ліцензію до дедлайну – кінця травня.

Зазначається, що якщо "Челсі" вчасно не отримає необхідну ліцензію та не змінить власника, клуб може бути дискваліфікований зі всіх турнірів на наступний сезон.

Раніше Абрамович запевняв, що готовий покрити кредит клубу (1,5 мільярда фунтів), а чистий дохід (2,5 мільярда фунтів) спрямувати у фонд для допомоги жертвам війни в Україні

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не допустив РФ і Білорусь до участі в тендері на придбання телевізійних прав для показу Олімпійських ігор.

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