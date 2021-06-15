"Атомна бомба": дзюдоїстка-красуня Білодід засвітила ідеальну фігуру в купальнику

Спортсменка вже незабаром виступить на Олімпіаді в Токіо.

Українка Дар'я Білодід, яка в минулому році отримала титул найкращої дзюдоїстки планети, похизувалася ідеальною фігурою.

20-річна спортсменка опублікувала в Instagram кадр, на якому вона з'явилася перед камерою в стильному рожевому купальнику.

instagram.com/dariabilodid7

"Літо. І навіть якщо я зараз залишаюся в дощовому місці, мої думки теплі", - прокоментувала Дар'я фото.

Шанувальники засипали дзюдоїстку захопленими повідомленнями. "Неземна краса", "Суперова", "Богиня", "Атомна бомба", "Краса в чистому вигляді", "Шикарна", - писали вони.

Дар'я виступає в категорії до 48 кг. Вона є наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу в історії дзюдо.

Наприкінці 2020 року Білодід розійшлася з футболістом київського "Динамо" Денисом Поповим, з яким зустрічалася від літа.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Білодід підкорила фанатів шикарною фотосесією у стильному вбранні.

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