ATP позбавила один з найпрестижніших тенісних турнірів рейтингових очок через відсторонення росіян

ATP позбавила один з найпрестижніших тенісних турнірів рейтингових очок через відсторонення росіян

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) офіційно оголосила про те, що не нараховуватиме очки за Wimbledon-2022, який відбудеться влітку.

Британці відмовилися допускати до змагань тенісистів з Росії та Білорусі, а представники ATP не підтримують це рішення.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

"Можливість для гравців будь-якої національності брати участь у турнірах на основі досягнень та без дискримінації має основне значення для нашого Туру. Рішення Wimbledon підриває цей принцип і цілісність рейтингової системи ATP", – йдеться у повідомленні.

При цьому, ATP вирішила нараховувати очки для інших трав'яних турнірів на території Великої Британії, куди також не допустять росіян та білорусів, мотивуючи це тим, що вони зможуть зіграти на інших аналогічних змаганнях в ті тижні.

Найстаріший двотижневий турнір великого тенісу Wimbledon-2022 відбудеться з 27 червня по 10 липня 2022 року.

Нагадаємо, що Roland Garros обмежився лише умовними санкціями щодо російських та білоруських спортсменів.

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