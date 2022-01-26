Australian Open-2022: визначилися всі півфіналісти чоловічого та жіночого турнірів

Попереду вирішальні стадії першого Великого шолома нового сезону.

Стали відомі всі півфіналісти в чоловічому та жіночому одиночних розрядах Australian Open-2022.

У чоловіків до 1/2 фіналу пробилися: італієць Маттео Берреттіні, який у чвертьфіналі обіграв чоловіка українки Еліни Світоліної француза Гаеля Монфіса - 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2; іспанець Рафаель Надаль, який здолав канадця Деніса Шаповалова - 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3; грек Стефанос Циципас, який вибив з турніру Янніка Сіннера з Італії - 6:3, 6:4, 6:2 та росіянин Даниїл Медведєв, який обіграв канадця Фелікса Оже-Альяссіма - 7:6, 6:3, 6:7, 5:7, 6:4.

Півфінальні пари (чоловіки)

Маттео Берреттіні (Італія) - Рафаель Надаль (Іспанія)

Стефанос Циципас (Греція) - Даниїл Медведєв (Росія)

У жінок до півфіналу Australian Open вийшли: перша ракета планети австралійка Ешлі Барті, яка у чвертьфіналі розгромила представницю США Джессіку Пегулу - 6:2, 6:0; американка Медісон Кіз, яка залишила за бортом турніру чешку Барбору Крейчікову - 6:3, 6:2; ще одна представниця США Даніель Коллінз, яка в 1/4 фіналу здобула перемогу над француженко Алізе Корне - 7:5, 6:1, а також Іга Свентек з Польщі, яка вирвала путівку до півфіналу в естонки Кайї Канепі - 4:6, 7:6, 6:3.

Півфінальні пари (жінки)

Ешлі Барті (Австралія) - Медісон Кіз (США)

Даніель Коллінз (США) - Іга Свентек (Польща)

Чоловічі та жіночі півфінали Australian Open-2022 відбудуться 27-28 січня. Турнір Великого шолома у Мельбурні завершиться 30 січня.

Усі представниці України вже вилетіли з одиночного розряду турніру. Найдалі пройшли Еліна Світоліна та Марта Костюк - вони зупинилися на стадії 1/16 фіналу.

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