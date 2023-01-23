Australian Open-2023: визначилися чвертьфінальні пари чоловічого та жіночого особистих турнірів

На Australian Open-2023 завершилися матчі 1/8 фіналу в одиночних чоловічому й жіночому турнірах. За їхніми підсумками сформувалися всі чвертьфінальні пари.

Пари 1/4 фіналу Australian Open-2023 (чоловічий розряд)

Карен Хачанов (18) – Себастьян Корда (США, 29)

Стефанос Циципас (Греція, 3) – Їржі Легечка (Чехія)

Андрєй Рубльов (5) – Новак Джокович (Сербія, 4)

Бен Шелтон (США) – Томмі Пол (США)

Пари 1/4 фіналу Australian Open-2023 (жіночий розряд)

Олена Рибакіна (Казахстан, 22) – Олена Остапенко (Латвія, 17)

Джессіка Пегула (США, 3) – Вікторія Азаренко (24)

Кароліна Плішкова (Чехія, 30) – Магда Лінетт (Польща)

Аріна Соболенко (5) – Донна Векич (Хорватія)

Чвертьфінальні матчі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу відбудуться 24 – 25 січня.

Додамо, що організатори Australian Open-2023 допустили до змагань гравців з Росії та Білорусі, проте тільки в нейтральному статусі: без прапорів, гімнів та іншої національної символіки.

Нагадаємо, на матчі першого кола Australian Open-2023 між українкою Катериною Байндль та росіянкою Каміллою Рахімовою трапився скандал. Група уболівальників прийшла на поєдинок з прапором РФ і обличчям кремлівського диктатора Володимира Путіна на футболці. У відповідь на ганебну витівку організатори турніру офіційно заборонили приносити на ігри прапори країн-агресорок.

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