Australian Open-2023: визначилися півфінальні пари у чоловіків та жінок

Поєдинки 1/2 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу відбудуться 26 – 27 січня.
На Australian Open-2023 завершилися матчі 1/4 фіналу в одиночних чоловічому й жіночому турнірах. За їхніми підсумками сформувалися всі півфінальні пари.
У чоловіків до 1/2 фіналу змагань вийшли серб Новак Джокович, американець Томмі Пол, грек Стефанос Циципас і росіянин Карен Хачанов.
Результати 1/4 фіналу Australian Open-2023 (чоловічий розряд)
- Карен Хачанов (18) – Себастьян Корда (США, 29) 3:0 (7:6 (7:5), 6:3, 3:0 – зняття)
- Стефанос Циципас (Греція, 3) – Їржі Легечка (Чехія) 3:0 (6:3, 7:6 (7:2), 6:4)
- Андрій Рубльов (5) – Новак Джокович (Сербія, 4) 0:3 (1:6, 2:6, 4:6)
- Бен Шелтон (США) – Томмі Пол (США) 1:3 (6:7 (6:8), 3:6, 7:5, 4:6)
Пари 1/2 фіналу Australian Open-2023 (чоловічий розряд)
Новак Джокович (Сербія, 4) – Томмі Пол (США)
Карен Хачанов (18) – Стефанос Циципас (Греція, 3)
До півфіналу жіночого турніру вийшли представниця Казахстану Олена Рибакіна, полька Магда Лінетт та білоруски Вікторія Азаренко і Аріна Соболенко.
Результати 1/4 фіналу Australian Open-2023 (жіночий розряд)
- Олена Рибакіна (Казахстан, 22) – Олена Остапенко (Латвія, 17) 2:0 (6:2, 6:4)
- Джессіка Пегула (США, 3) – Вікторія Азаренко (24) 0:2 (4:6, 1:6)
- Кароліна Плішкова (Чехія, 30) – Магда Лінетт (Польща) 0:2 (3:6, 5:7)
- Аріна Соболенко (5) – Донна Векич (Хорватія) 2:0 (6:3, 6:2)
Пари 1/2 фіналу Australian Open-2023 (жіночий розряд)
Олена Рибакіна (Казахстан, 22) – Вікторія Азаренко (24)
Магда Лінетт (Польща) – Аріна Соболенко (5)
Півфінальні матчі матчі жіночого турніру Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу відбудуться 26 січня, чоловічого – 27 січня. Фінали запланованон на 28 січня (жінки) та 29 січня (чоловіки).
Нагадаємо, організатори Australian Open-2023 допустили до змагань гравців з Росії та Білорусі, проте тільки в нейтральному статусі: без прапорів, гімнів та іншої національної символіки.
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