Australian Open-2024: українська тенісистка повторила унікальне досягнення турнірів Grand Slam

Українська тенісистка Даяна Ястремська повторила історичне досягнення на турнірах серії Grand Slam, вийшовши до чвертьфіналу Australian Open-2024.

В 1/8 фіналу 23-річна уродженка Одеси здолала колишню першу ракетку світу та дворазову чемпіонку Australian Open (2012, 2013) білоруску Вікторії Азаренко, яка через повномасштабну війну РФ проти України допущена до змагань лише в нейтральному статусі.

Це дозволило Ястремській повторити унікальний рекорд. Даяна стала першою тенісисткою з кваліфікації від 1999 року, якій вдалося обіграти одразу двох переможниць турнірів серії Grand Slam на одному мейджорі.

Першою жертвою Ястремської стала тріумфаторка Wimbledon-2023 чешка Маркета Вондроушова, яку українка розбила на старті основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії.

Дотепер єдиною тенісисткою у Відкриту еру, яка може похвалитися таким досягненням, була австралійка Єлєна Докич. На Wimbledon-1999 вона у віці 16 років у статусі кваліфаєрки перемогла Мартіну Хінгіс та Мері Пірс, також дійшовши до чвертьфіналу.

2 - Dayana Yastremska is the second qualifier in the Open Era to defeat two former Grand Slam champions in a Women’s Singles Major event after Jelena Dokic in Wimbledon 1999 (vs Martina Hingis and Mary Pierce). Enlightening.#ausopen | @AustralianOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/5jwD6bYwWn — OptaAce (@OptaAce) January 22, 2024

Ястремська вперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру серії Grand Slam. За путівку до півфіналу вона побореться з 19-річною чешкою Ліндою Носковою, яка в 1/8 фіналу вибила Еліну Світоліну – перша ракетка України через травму спини зі сльозами знялася з матчу в першому сеті.

Також до 1/4 фіналу одиночного розряду Australian Open-2024 вийшла Марта Костюк, яка в 1/8 фіналу розгромила "нейтральну" росіянку Марію Тимофєєву. За місце в півфіналі 21-річна уродженка Києва позмагається з четвертою ракеткою світу та чинною чемпіонкою US Open американкою Корі Гауфф.

Крім того, до чвертьфіналу парного турніру Australian Open-2024 вийшла українка Людмила Кіченок, яка разом з латвійкою Оленою Остапенко зіграє за перепустку до 1/2 фіналу проти французького дуету Каролін Гарсії та Крістіни Младенович.

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