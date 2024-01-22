Australian Open-2024: визначилися всі чвертьфінальні пари чоловічого та жіночого турнірів

Від України на Відкритому чемпіонаті Австралії продовжують боротьбу Марта Костюк і Даяна Ястремська.

Стали відомі всі пари 1/4 фіналу Australian Open-2024 у чоловічому та жіночому одиночних розрядах.

У чоловічому турнірі на трофей продовжують претендувати серб Новак Джокович, американець Тейлор Фрітц, італієць Яннік Сіннер, поляк Губерт Гуркач, німець Александр Звєрєв, іспанець Карлос Алькарас, а також росіяни Андрій Рубльов і Данило Медведєв, які через повномасштабну війну РФ проти України допущені до змагань лише в нейтральному статусі.

Пари 1/4 фіналу Australian Open-2024 (чоловіки)

Верхня частина сітки

Новак Джокович (Сербія) – Тейлор Фрітц (США)

Яннік Сіннер (Італія) – Андрій Рубльов (нейтральний статус)

Нижня частина сітки

Губерт Гуркач (Польща) – Данило Медведєв (нейтральний статус)

Александр Звєрєв (Німеччина) – Карлос Алькарас (Іспанія)

У жіночій сітці боротьбу продовжують чешки Лінда Носкова і Барбора Крейчикова, українки Даяна Ястремська й Марта Костюк, китаянка Чжен Ціньвень, американка Корі Гауфф, а також "нейтральні" росіянка Анна Калінська та білоруска Аріна Соболенко.

Додамо, що в 1/8 фіналу Костюк розгромила "нейтральну" росіянку Марію Тимофєєву. А Ястремська здолала експершу ракетку світу, "нейтральну" білоруску Вікторію Азаренко.

За місце у півфіналі Костюк побореться з четвертою ракеткою світу та чинною чемпіонкою US Open американкою Корі Гауфф, а Ястремська зіграє з чешкою Ліндою Носковою, яка не пустила до 1/4 фіналу турніру Еліну Світоліну – перша ракетка України через травму спини зі сльозами знялася з матчу в першому сеті.

Пари 1/4 фіналу Australian Open-2024 (жінки)

Верхня частина сітки

Лінда Носкова (Чехія) – Даяна Ястремська (Україна)

Анна Калінська (нейтральний статус) – Чжен Ціньвень (Китай)

Нижня частина сітки

Марта Костюк (Україна) – Корі Гауфф (США)

Барбора Крейчикова (Чехія) – Аріна Соболенко (нейтральний статус)

Чвертьфінальні матчі Australian Open-2024 відбудуться 23 – 24 січня.

Основна сітка Australian Open-2024 триватиме до 28 січня. Чинними переможцями цього турніру Grand Slam є серб Новак Джокович та білоруска Аріна Соболенко.

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