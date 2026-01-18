Australian Open-2026: Світоліна подолала стартове коло, Костюк і Ястремська вибули

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна успішно стартувала на Australian Open-2026. У матчі першого кола основної сітки перша ракетка України впевнено обіграла іспанку Крістіну Букшу – 6:4, 6:1.

Для Світоліної це 12-й у кар'єрі вихід до другого раунду Відкритого чемпіонату Австралії. Наступною суперницею Еліни стане переможниця матчу між полькою Ліндою Клімовічовою та британкою Франческою Джонс.

Ще дві українки вибули вже на старті основної сітки Australian Open-2026. Марта Костюк поступилася француженці Ельзі Жакмо – 7:6, 6:7, 6:7. А Даяна Ястремська програла румункці Єлєні-Габріелі Русе – 4:6, 5:7.

Загалом в основі Australian Open-2026 виступлять шість українок. Пізніше свої матчі першого кола проведуть Олександра Олійникова, а також Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна, які перед цим пройшли сито кваліфікації.

Нагадаємо, чинною чемпіонкою австралійського мейджора є американка Медісон Кіз. Найкращий результат серед українок на попередньому Australian Open показала Світоліна, яка зупинилася у чвертьфіналі після поразки від майбутньої переможниці турніру.

Раніше повідомлялося, що Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.