Аутсайдер Серії А ризикує достроково покинути вищу лігу Італії

"Салернітану" мають негайно продати іншим власникам.

З початку наступного року кількість клубів у Серії А може скоротитися до 19-ти.

Про це повідомляє Football Italia, посилаючись на агентство ANSA.

Зазначається, що за італійськими правилами в одному дивізіоні не мають права грати команди, що належать одному власнику, а саме це сталося після того, як "Салернітана" виборола путівку до Серії А, де вже виступає "Лаціо". Справа в тому, що обидва клуби належать трасту, яким управляє сімейство Лотіто.

"Морських ковзанів" мали не пустити в еліту ще влітку, але юристам клану Лотіто вдалося вибити відстрочку до кінця календарного року.

Наразі охочих придбати "Салернітану" немає, тому доля аутсайдера Серії А висить на волосині.

"Салернітана" займає останнє місце в чемпіонаті, набравши 8 очок у 17 турах.

Команда вилетіла з Кубка Італії другому раунді, поступившись "Дженоа" Шевченка.

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