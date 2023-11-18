Аутсайдер УПЛ оголосив про призначення нового головного тренера

Клуб української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Минай" призначив Желька Любеновича головним тренером команди.

Про це закарпатський колектив оголосив на офіційних сторінках у соцмережах.

Контракт із 42-річним сербським фахівцем розрахований до кінця сезону-2024/25.

Допомагати керувати командою Любеновичу у тренерському штабі будуть асистент Ігор Дудник та тренер воротарів Андрій Новак. Новим командним лікарем призначено Віталія Деяка.

На посаді головного тренера минайців Любенович замінив Володимира Шарана, з яким напередодні було припинено співпрацю за обопільною згодою сторін.

Українським вболівальникам Любенович відомий виступами за "Кривбас", сімферопольську "Таврію", "Олександрію", а більшу частину своєї ігрової кар'єри він провів у луганській "Зорі".

На рахунку Любеновича 302 матчі в УПЛ, 41 гол та 51 результативна передача. У складі "Таврії" він 2010 року став володарем Кубка України, а із "Зорею" в сезоні-2016/17 завоював бронзові нагороди Прем'єр-ліги.

Після завершення ігрової кар'єри 2018 року Любенович був тренером-селекціонером "Зорі", виконав роль асистента у команді U-19 луганців та працював помічником тренера у сербському "Железнічарі".

Після 14 турів "Минай" з 6 очками посідає останню сходинку в таблиці УПЛ, не вигравши цього сезону жодного матчу.

У першому поєдинку під керівництвом Любеновича закарпатський клуб 25 листопада прийматиме "Кривбас" в рамках 15-го туру чемпіонату України.

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