Аутсайдер УПЛ оголосив про звільнення головного тренера

Клуб української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Минай" припинив співпрацю з головним тренером команди Володимиром Шараном.

Відповідне рішення було ухвалено за обопільною згодою сторін, повідомляється на офіційному сайті закарпатського клубу.

Разом з Шараном свої посади залишили тренери Вадим Чернишенко, Сергій Мізін, Ігор Лучкевич та командний лікар Олег Темник.

"Минай" дякує Володимиру Шарану та його штабу за виконану роботу. Саме під керівництвом 52-річного фахівця минайцям підкорилось найвище досягнення у клубній історії – восьме місце турнірної таблиці за результатами сезону-2022/23 української Прем'єр-ліги", – йдеться в заяві минайців.

Шаран очолив "Минай" у січні 2022 року. На момент дострокового завершення сезону УПЛ-2021/22 через повномасштабне російське вторгнення клуб посідав 15-те місце, але залишився в елітному дивізіоні, оскільки "Десна" та "Маріуполь" вимушені були знятися з турніру.

Минулий сезон "Минай" завершив на восьмому місце в УПЛ – це рекордне досягнення в клубній історії.

Нинішню кампанію закарпатці розпочали провально. Наразі "Минай" з 6 очками посідає останню сходинку в турнірній таблиці УПЛ, не вигравши жодного матчу з 14-ти.

Після міжнародної паузи "Минай" 25 листопада прийматиме "Кривбас" в рамках 15-го туру чемпіонату України.

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