Австралія та Парагвай розписали нічию, вийшовши до плейоф ЧС-2026

Парагвай — Австралія / © Associated Press

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Збірні Австралії та Парагваю зіграли внічию в матчі заключного третього туру групи D чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Levi's" в американському місті Санта-Клара завершився з рахунком 0:0 .

Упродовж зустрічі австралійці завдали 12 ударів по воротах (у площину — 5) проти 7 у парагвайців (у площину — 2), однак жодна з команд так і не змогла забити гол.

В іншому матчі третього туру цього квартету збірна Туреччина на останніх секундах вирвала перемогу над командою США (3:2).

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В 1/16 фіналу збірна США (6 очок), яка достроково виграли групу D, позмагається з командою Боснії та Герцеговини — володаркою третьої сходинки квартету B. Поєдинок відбудеться у четвер, 2 липня, о 03:00 за київським часом.

Австралія (4 бали) пробилася до 1/16 фіналу з другої позиції. Парагвай (4 пункти) потрапив до плейоф як один з найкращих володарів третіх місць. Туреччина (3 очки) стала останньою й завершила виступи на Мундіалі.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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