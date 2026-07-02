Австралія — Єгипет: букмекери зробили прогноз на матч 1/16 фіналу ЧС-2026

Збірна Єгипту з футболу / © Associated Press

Реклама

У п'ятницю, 3 липня, збірна Австралії зіграє з командою Єгипту в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на арені "AT&T Stadium" в американському Арлінгтоні. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Австралійці посіли друге місце у групі D, обігравши Туреччину (2:0), поступившись США (0:2) та зігравши внічию з Парагваєм (0:0).

Реклама

Єгиптяни фінішували другими у квартеті G, зігравши внічию з Бельгією (1:1), здолавши Нову Зеландію (3:1) та поділивши очки з Іраном (1:1).

Прогноз букмекерів на матч Австралія — Єгипет

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Єгипту, на перемогу якої в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,50. Нічия — 3,00. Виграш австралійців — 3,25.

На вихід єгиптян до 1/8 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,72. Прохід Австралії до наступної стадії — 2,12.

Переможець пари Австралія — Єгипет в 1/8 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Аргентина — Кабо-Верде.

Реклама

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Англія здійснила камбек проти ДР Конго та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026.

Новини партнерів