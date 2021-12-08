Австралія слідом за США оголосила про дипломатичний бойкот зимової Олімпіади у Пекіні: заява

Австралія слідом за США оголосила про дипломатичний бойкот зимової Олімпіади у Пекіні: заява

"Офіційні особи уряду Австралії не поїдуть до Китаю на ці Ігри. Проте австралійські спортсмени будуть", - заявив прем'єр.

Австралія приєднається до дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор у Пекіні на знак протесту проти порушень прав людини у Китаї.

Відповідну заяву вранці в середу, 8 грудня, озвучив австралійський прем'єр-міністр Скотт Моррісон, повідомляє The Sydney Morning Herald.

Зазначається, що жоден урядовий чиновник чи політик не представлятиме країну на змаганнях у китайській столиці. Водночас австралійським спортсменам не заборонятимуть брати участь у зимових Іграх.

За словами Моррісона, "порушення прав людини" китайським урядом в західній провінції Сіньцзян, куди уйгурів насильно переселили в табори перевиховання, "викликають занепокоєння в Австралії".

Австралійський прем'єр також нагадав про хвилю торгових страйків Пекіна проти Канберри та відмову КНР відповідати на телефонні дзвінки австралійських міністрів.

"Ми дуже раді поговорити з китайським урядом про ці проблеми, і з нашого боку цьому не було перешкод, але китайський уряд постійно не приймав можливості, щоб ми могли зустрітися з цих питань", - висловився він.

Моррісон додав, що хотів би, щоб проблеми між Китаєм і Австралією були вирішені, але "вони не вирішені, і Австралія не відступить від сильної позиції, яку ми мали, захищаючи (свої. - Ред.) інтереси".

"Тому не дивно, що офіційні особи уряду Австралії не поїдуть до Китаю на ці Ігри. Проте австралійські спортсмени будуть. Австралія - велика спортивна нація, і я дуже поділяю питання спорту та інші політичні питання. Це проблеми між двома урядами", - наголосив австралійський прем'єр.

Нагадаємо, що у понеділок речниця Білого дому Джен Псакі повідомила про оголошення дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор у Пекіні через порушення прав людини в Китаї. На змагання, зокрема, не приїде жоден дипломатичний чи інший офіційний представник США.

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У КНР рішення США назвали "кричущою політичною провокацією" та "серйозною образою 1,4 мільярда китайців", а китайське МЗС заявило, що американських політиків і не запрошували на зимову Олімпіаду

Зимова Олімпіада відбудеться у Пекіні в період від 4 до 20 лютого. За попередніми оцінками, 2,9 тис. спортсменів повинні будуть пройти повну вакцинацію або ж піти на 21-денний карантин після прибуття. До того ж, усіх учасників змагань щодня перевірятимуть на коронавірус.

Раніше The Metro із посиланням на джерело ВВС повідомляло, що китайська влада випробовує на заарештованих жителях уйгурського походження в Сіньцзяні систему штучного інтелекту, яка здатна віддалено визначати емоційний стан людини. Технологію вже протестували щонайменше на п'яти в'язнях, які були прив'язані до стільців за руки і щиколотки.

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