Австралія розглядає можливість дипломатичного бойкоту зимової Олімпіади у Пекіні - ЗМІ

Австралія може не відправити офіційну делегацію до Пекіна.

Австралія розглядає можливість дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор у Пекіні на тлі занепокоєння добробутом китайської тенісистки Пен Шуай.

Про це у четвер, 25 листопада, із посиланням на власні джерела повідомляє The Sydney Morning Herald.

За даними видання, австралійські політики з Ліберально-національної коаліції та опозиційної Лейбористської партії закликають уряд не відправляти на Олімпіаду офіційну делегацію. Відомо, що відповідне рішення також розглядають у США та Великій Британії.

"Австралійський уряд очікує рішення адміністрації Байдена, перш ніж він зробить заклик про те, чи приєднуватися до дипломатичного бойкоту, і воліє робити будь-які кроки спільно з іншими країнами-однодумцями", - йдеться у матеріалі.

Згідно з одним із варіантів, Австралія не буде відправляти урядовців, зокрема посла, до Пекіна, але відмовиться публічно називати це бойкотом. Міністр спорту Річард Колбек та міністр закордонних справ Маріз Пейн уже, найімовірніше, не приїдуть.

Як повідомлялося, 35-річна колишня перша ракетка світу в парному рейтингу WTA Пен Шуай на початку листопада звинуватила у сексуальному насильстві колишнього віце-прем'єра Китаю 75-річного Чжана Гаолі.