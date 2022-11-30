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Австралія шокувала Данію та завоювала путівку до плейоф ЧС-2022

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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718
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Австралія шокувала Данію та завоювала путівку до плейоф ЧС-2022

Фото: Associated Press

Данці сенсаційно залишають Мундіаль у Катарі.

Збірна Австралії здобула перемогу над національною командою Данії в матчі 3-го туру групи D чемпіонату світу-2022 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Аль-Джануб" в Ель-Вакрі завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол у цьому протистоянні австралійці забили у другому таймі. На 60-й хвилині швидку контратаку своєї команди ідеальним ударом низом у дальній кут завершив Меттью Лекі.

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

Незважаючи на статус абсолютного фаворита матчу, данці так і не змогли відігратися до фінального свистка.

У паралельному матчі 3-го туру цього квартету Туніс сенсаційно обіграв Францію з рахунком 1:0.

  • Завдяки перемозі в заключному турі збірна Австралії набрала 6 очок і з другого місця вийшла до плейоф ЧС-2022. Данія з одним заліковим пунктом посіла останню сходинку та вилетіла з Мундіалю.
  • Переможцем групи стали французи (6 очок), які ще за підсумками попереднього туру гарантували собі участь у плейоф. Туніс з 4 балами фінішував на третій позиції та також попрощався з планетарною першістю.

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Стаття з добірки новин:
Чемпіонат Світу з футболу 2022
Дата публікації
Перегляди
718
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