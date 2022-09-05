Австралійська бійчиня MMA показала глядачам оголені груди після ефектної перемоги нокаутом в першому раунді: відео

Бійчиня змішаних єдиноборств (MMA) із Австралії Тай Емері вирішила неабияк порадувати уболівальників після перемоги в дебютному поєдинку у лізі кулачних боїв.

Так, 35-річна Емері в 1-му раунді нокаутувала місцеву спортсменку Рунгарун Хунчай, після чого застрибнула на канати та підняла топ. Глядачі на такий стриптиз відреагували захопленими вигуками й оплесками.

"Ласкаво просимо на чемпіонат із боїв на голих кулаках! Цікаве святкування... Такого ми ще не бачили", – зазначив коментатор бою.

До вашої уваги відео з цим моментом (18+).

Welp, thats one way to celebrate a win. Welcome to BKFC!



“Interesting celebration, haven’t seen that one before” pic.twitter.com/cWT5TeUo1X — Bare Knuckle FC (@bareknucklefc) September 3, 2022

Цікаво, що Емері в Австралії відома як модель та ексгравчиня в американський футбол. 2021 року підписала контракт із BKFC. До цього провела два аматорські бої в ММА і три поєдинки з тайського боксу.

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