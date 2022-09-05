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Австралійська бійчиня MMA показала глядачам оголені груди після ефектної перемоги нокаутом в першому раунді: відео

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Австралійська бійчиня MMA показала глядачам оголені груди після ефектної перемоги нокаутом в першому раунді: відео

Фото: instagram.com/tai_emery

Бійчиня змішаних єдиноборств (MMA) із Австралії Тай Емері вирішила неабияк порадувати уболівальників після перемоги в дебютному поєдинку у лізі кулачних боїв.

Так, 35-річна Емері в 1-му раунді нокаутувала місцеву спортсменку Рунгарун Хунчай, після чого застрибнула на канати та підняла топ. Глядачі на такий стриптиз відреагували захопленими вигуками й оплесками.

"Ласкаво просимо на чемпіонат із боїв на голих кулаках! Цікаве святкування... Такого ми ще не бачили", – зазначив коментатор бою.

До вашої уваги відео з цим моментом (18+).

Цікаво, що Емері в Австралії відома як модель та ексгравчиня в американський футбол. 2021 року підписала контракт із BKFC. До цього провела два аматорські бої в ММА і три поєдинки з тайського боксу.

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