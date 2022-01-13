Австралійські телеведучі забули вимкнути мікрофон і в прямому ефірі вилаяли Джоковича (відео)

Запис скандальної розмови розлетівся соцмережами.

В Австралії ведучі новин телеканалу Seven News Майк Амор та Ребекка Меддерн оконфузилися тим, що в прямому ефірі образливими словами розкритикували першу ракетку світу Новака Джоковича.

Після завершення випуску новин журналісти вирішили обмінятися думками стосовно COVID-скандалу навколо зіркового сербського тенісиста. Однак вони не підозрювали, що їх все ще продовжує записувати камера - усі репліки їхнього діалогу прозвучали в телевізійній трансляції.

А згодом відео цієї розмови поширилося в соціальних мережах.

Ведуча: Як не подивися, Новак Джокович - брехливий, підлий засранець.

Ведучий: Ще який.

Ведуча: Шкода тих, хто його підтримує. Як можна виходити в люди, коли в тебе коронавірус? Хоча особисто я не вірю, що в нього взагалі був ковід.

Ведучий: Все це брехня.

“Novak Djokovic is a lying, sneaky arsehole, whatever way you look at it…” Off-air footage of Australian news anchors Mike Amor and Rebecca Maddern giving their thoughts on the Djokovic saga leaked #AusOpen pic.twitter.com/GR2GYdJ4C8 — Auskar Surbakti (@AuskarSurbakti) January 11, 2022

Скандал із Джоковичем в Австралії: що трапилося

Джоковича було затримано після прибуття до Мельбурна на Australian Open через відсутність щеплення від коронавірусу, яке є обов'язковим для в'їзду до країни.

Перед цим Новака погодилися пустили до Австралії без щеплення, оскільки він пообіцяв надати докази того, що його не можна вакцинувати. Це викликало хвилю обурення в Австралії.

Сербському тенісисту анулювали візу до Австралії та тримали в імміграційному ізоляторі. Джоковича намагалися депортувати з країни, проте він виграв суд і готується зіграти на Australian Open-2022.

Пізніше серба запідозрили в підробці тесту на коронавірус. За даними німецького журналу Der Spiegel, Джокович здав позитивний тест на коронавірус 16 грудня, але його результати внесли до сербської бази із затримкою в 10 днів. Це може вказувати на те, що тест сфальсифікований.

Цікаво, що позитивний тест Новака зареєстрований у системі під номером 7371999, а негативний - 7320919. Ідентифікаційні номери присвоюються послідовно. Звідси виходить, що тест, який нібито було зданий раніше, було введено в електронну систему пізніше.

Водночас Джокович одразу після 16 грудня, коли мав перебувати на самоізоляції, брав участь у різних активностях. На цей факт раніше вже звертали увагу ЗМІ. Все це ставить під сумнів, що серб справді здав позитивний тест 16 грудня.

Australian Open-2022 триватиме в Мельбурні від 17 до 30 січня.

Джокович - чинний та дев'ятиразовий переможець Відкритого чемпіонату Австралії.

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