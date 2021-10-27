Австралійський футболіст здійснив камінгаут: він став єдиним відкритим геєм серед професійних гравців у світі

Він хотів у цьому зізнатися протягом останніх шести років.

Австралійський футболіст клубу " Аделаїда Юнайтед " Джошуа Кавалло здійснив камінгаут.

Про це гравець повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"З гордістю публічно заявляю про те, що я гей. Я щасливий, що ухвалив рішення про камінгаут. Я боровся з цим понад шість років, і я радий, що можу покласти цьому кінець.

У дитинстві мені доводилося завжди приховувати це, бо я соромився. Соромився, що ніколи не зможу займатися улюбленою справою та бути геєм. Не будучи відкритим футболістом-геєм, мені довелося навчитися приховувати свої почуття, щоби відповідати образу професійного футболіста.

Я знаю, що є й інші гравці, які живуть у тиші. Я хочу допомогти змінити це, щоб показати, що кожен заслуговує на право бути самим собою.

Дивно усвідомлювати, що наразі немає професійних футболістів-геїв, не лише в Австралії, а й у всьому світі. Сподіваюся, найближчим часом це зміниться. Я хочу, щоб інші гравці у схожій ситуації відчули, що вони не самотні", - сказав Кавалло.

Окрім того, Кавалло записав відеозвернення, де ледве стримував сльози.

Sky Sports також зазначає, що Кавалло – єдиний відкритий гей серед професійних гравців найвищих дивізіонів на даний момент.

Додамо, що на відповідне зверння гравця відреагував й головний тренер "Аделаїди Юнайтед" - Карл Вірт.

"Він виявив неймовірну мужність, будучи одним із дуже небагатьох професійних спортсменів (геїв, прим.). Це так хоробро. Я, як і всі гравці команди та тренерський штаб, відчуваю до нього лише захоплення та бажання підтримати.

Я хочу, щоб усі мої гравці відчували себе комфортно та щасливо такими, якими вони є, на стадіоні та за його межами. Щоб Джош був якомога кращим і продуктивнішим у своїй кар'єрі, у нього має бути свобода бути собою. Я його повністю підтримую", - цитує слова керманича Bestinau.

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