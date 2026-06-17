Австрія дотиснула Йорданію в стартовому турі ЧС-2026

Австрія — Йорданія / © Associated Press

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Збірна Австрії здолала команду Йорданії в матчі першого туру групи J чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на "Levi's Stadium" в американському місті Санта-Клара завершився з рахунком 3:1 .

Австрійці відкрили рахунок на 21-й хвилині зустрічі — красивого удару з-за меж штрафного майданчика у дальню "дев'ятку" завдав півзахисник німецького "Вердера" Романо Шмід.

Австрія — Йорданія / © Associated Press

Після перерви йорданці, для яких це був дебютний матч на Мундіалях, несподівано відігралися — на 50-й хвилині форвард катарського клубу "Аль-Сайлія" Алі Ольван з меж штрафного майданчика точно пробив у дальній кут.

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Австрія — Йорданія / © Associated Press

На 67-й хвилині Австрія могла вдруге виходити вперед, але гол Марко Арнаутовича було скасовано через гру рукою Штефана Поша.

І все ж, на 76-й хвилині австрійці дотиснули непоступливого суперника — Марсель Забітцер виконав подачу з кутового на ближню стійку, де захисник південнокорейського "Сеула" Язан Аль-Араб головою зрізав м'яч у власні ворота.

Австрія — Йорданія / © Associated Press

А в компенсований час, на 90+12-й хвилині, Австрія забила третій гол і встановила підсумковий рахунок матчу — Арнаутович реалізував пенальті.

Австрія — Йорданія / © Associated Press

В іншому матчі стартового туру групи J збірна Аргентини завдяки хет-трику Ліонеля Мессі здобула розгромну перемогу над Алжиром — 3:0.

У другому турі Австрія 22 червня зіграє з Аргентиною, а Йорданія 23 червня позмагається з Алжиром.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998-го до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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