Австрія феєрично "перестріляла" Нідерланди та з першого місця вийшла до плейоф Євро-2024 (відео)

Збірна Австрії перемогла команду Нідерландів в матчі заключного третього туру групи D фінальної частини Євро-2024. Поєдинок на "Олімпіаштадіоні" у Берліні завершився з рахунком 2:3.

Уже на 6-й хвилині зустрічі австрійці повели в рахунку – Доніелл Мален зрізав м'яч у власні ворота. Це найшвидший автогол в історії чемпіонатів Європи.

На старті другого тайму "Ораньє" відігралися – на 47-й хвилині забив Коді Гакпо.

На 59-й хвилині Австрія знову вийшла вперед – Романо Шмід у падінні точно пробив головою після подачі Флоріана Грілліча з лівого флангу.

На 75-й хвилині підопічні Рональда Кумана вдруге в цьому поєдинку зрівняли рахунок – Мемфіс Депай у центрі штрафного отримав м'яч від Ваута Вегхорста та другим дотиком красиво пробив у правий верхній кут.

Однак на 80-й хвилині підопічні Ральфа Рангніка втретє вразили ворота нідерландців. Переможний м'яч забив Марсель Забітцер, замкнувши простріл від Крістофа Баумгартнера.

Огляд матчу Нідерланди – Австрія

В іншому матчі останнього туру групи D збірна Франції втратила перемогу над Польщею (1:1).

Таким чином, Австрія з 6 очками сенсаційно стала переможцем групи D і з першого місця вийшла до плейоф. Франція (5 балів) пробилася до 1/8 фіналу з другої позиції, а Нідерланди (4 пункти) – з третьої.

Польша, яка програла два перші матчі на Євро-2024 та достроково втратила шанси на вихід до плейоф, з одним очком фінішувала останньою у квартеті D та вилетіла з турніру.

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