Австрійський футболіст пообіцяв "викластися на всі 100% проти України" після скандалу на Євро-2020

Також він приніс вибачення через свої дії.

Футболіст збірної Австрії Марко Арнаутович серйозно налаштовується на поєдинок третього туру групової стадії Чемпіонату Європи-2020 проти України .

Зазначимо, нещодавно 32-річний форвард потрапив у дискримінаційний скандал через образи на адресу Північної Македонії, з якою австрійці зустрічалися в рамках 1 туру фінальної частини континентальної першості. Зокрема, Арнаутович образив матерів з Албанії, а також заявив, що "може купити всю Македонію". Окрім того, Арнаутовича, який є сербом за походженням, звинуватили в образі гравців Північної Македонії Егзона Бейтулая і Езгяна Аліоскі, які мають албанське коріння.

Наслідком цих дій досвідченого гравця стала дискваліфікація на гру другого туру проти Нідерладнів, яка розпочнеться у четвер, 17 червня, о 22:00 за київським часом.

Попри це, Арнаутович серйозно налаштовується на битву проти збірної України, яка відбудеться за чотири дні.

"Я сам батько 2 дочок і усвідомлюю, що є прикладом для наслідування, особливо для дітей і підлітків. Я шкодую про свою поведінку.

На жаль, були провокації, на які я занадто сильно відреагував, але вони не є виправданням моєї поведінки. Одразу після гри ми дружно поспілкувалися і перепросили один перед одним. Це не скасовує мій вибух емоцій. На жаль, я дискваліфікований на гру проти Нідерландів, але проти України я викладуся на 100%", - написав на своїй сторінці у Facebook Арнаутович.

На клубному рівні Арнаутович виступає за китайський клуб "Шанхай Порт";

Австрія перемогла Північну Македонію з рахунком 3:1;

Додамо, що ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Нідерланди - Австрія.

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