Розбили заднє скло: автобус клубу УПЛ закидали димовими шашками (фото)

Команда їхала на матч проти "Металіста-1925".

В рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги "Чорноморець" перед тим, як піти на зимову паузу, приймав "Металіст-1925".

Перед матчем на автобус одеської команди було вчинено напад - транспортний засіб закидали димовими шашками, повідомляє Meta-ratings.com.ua.

При цьому кілька десятків хлопців у масках вигукували "Ану, давай, *** звідси".

Хулігани розбили заднє скло автобуса. Це видно, судячи з фото.

odessa.online

Нагадаємо, агресивну реакцію вболівальників одеського клубу викликає той факт, що у складі "Чорноморця" 16 футболістів із київського "Динамо", а головний тренер - зі структури столичної команди.

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