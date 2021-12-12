Розбили заднє скло: автобус клубу УПЛ закидали димовими шашками (фото)

Команда їхала на матч проти "Металіста-1925".
В рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги "Чорноморець" перед тим, як піти на зимову паузу, приймав "Металіст-1925".
Перед матчем на автобус одеської команди було вчинено напад - транспортний засіб закидали димовими шашками, повідомляє Meta-ratings.com.ua.
При цьому кілька десятків хлопців у масках вигукували "Ану, давай, *** звідси".
Хулігани розбили заднє скло автобуса. Це видно, судячи з фото.
Нагадаємо, агресивну реакцію вболівальників одеського клубу викликає той факт, що у складі "Чорноморця" 16 футболістів із київського "Динамо", а головний тренер - зі структури столичної команди.
Читайте також:
"Чорноморець" переміг "Металіст-1925" та покинув зону вильоту УПЛ
"Львів" відібрав очки у "Ворскли" в останньому матчі року