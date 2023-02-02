Автогол не завадив: "Барселона" виграла перенесений матч Ла Ліги та зміцнила своє лідерство (відео)

Каталонці збільшили відрив від "Реала" до восьми очок.

"Барселона" на виїзді обіграла "Бетіс" у перенесеному матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії – 1:2 .

У першому таймі команди обійшлися без голів. Після перерви "Барселона" зуміла відкрити рахунок – на 65-й хвилині відзначився Рафінья.

На 80-й хвилині перевагу "синьо-гранатових" подвоїв Роберт Левандовські. Вже за п'ять хвилин господарі повернули інтригу в матч – захисник "Барселони" Жюль Кунде зрізав м'яч у власні ворота. Проте відігратися "зелено-білі" вже не змогли.

Огляд матчу

Завдяки перемозі "Барселона" (50 очок) зміцнила своє лідерство в Примері, збільшивши відрив від "Реала" до восьми балів. "Вершкові" 2 лютого в перенесеному матчі 17-го туру Ла Ліги приймуть "Валенсію".

"Бетіс" залишився на шостій позиції у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 31 заліковий пункт.

У наступному матчі чемпіонату Іспанії команда Хаві 5 лютого вдома зустрінеться із "Севільєю", днем раніше "Бетіс" прийматиме "Сельту".

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