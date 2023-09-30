Автогол Рамоса дозволив "Барселоні" обіграти "Севілью" та очолити Ла Лігу (відео)

"Синьо-гранатові" потіснили "Жирону" Циганкова та Довбика з першого місця у турнірній таблиці.

"Барселона" на власному полі здолала "Севілью" у стартовому матчі 8-го туру іспанської Ла Ліги – 1:0 .

Команда Хаві володіла ініціативою, але довго не могла розпечатати ворота гостей. І все ж, ближче до завершення другого тайму каталонцям вдалося вирвати перемогу – знаменитий захисник "нервіонців" Серхіо Рамос зрізав м'яч у свої ворота після скидання головою від 16-річного вінгера "блаугранас" Ламіна Ямаля.

Огляд матчу

Після цього матчу "Барселона" (20 очок) піднялася на перше місце в чемпіонаті Іспанії, посунувши з вершини таблиці "Жирону" (19 балів) Віктора Циганкова та Артема Довбика, яка 30 вересня прийматиме мадридський "Реал" (18 пунктів). "Севілья" (7 очок) посідає 12-ту позицію.

У наступному турі Примери підопічні Хаві 8 жовтня на виїзді зустрінуться з "Гранадою". Днем раніше "Севілья" прийме "Райо Вальєкано".

Крім того, наступного тижня обидва клуби проведуть матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. "Барселона", яка змагається у групі донецького "Шахтаря", 4 жовтня на виїзді зіграє з "Порту". "Севілья" 3 жовтня у гостях поміряється силами із ПСВ.

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