Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Автогол Рамоса дозволив "Барселоні" обіграти "Севілью" та очолити Ла Лігу (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
192
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Автогол Рамоса дозволив "Барселоні" обіграти "Севілью" та очолити Ла Лігу (відео)

"Барселона" – "Севілья" / Фото: Associated Press

"Синьо-гранатові" потіснили "Жирону" Циганкова та Довбика з першого місця у турнірній таблиці.

"Барселона" на власному полі здолала "Севілью" у стартовому матчі 8-го туру іспанської Ла Ліги – 1:0.

Команда Хаві володіла ініціативою, але довго не могла розпечатати ворота гостей. І все ж, ближче до завершення другого тайму каталонцям вдалося вирвати перемогу – знаменитий захисник "нервіонців" Серхіо Рамос зрізав м'яч у свої ворота після скидання головою від 16-річного вінгера "блаугранас" Ламіна Ямаля.

Огляд матчу

Після цього матчу "Барселона" (20 очок) піднялася на перше місце в чемпіонаті Іспанії, посунувши з вершини таблиці "Жирону" (19 балів) Віктора Циганкова та Артема Довбика, яка 30 вересня прийматиме мадридський "Реал" (18 пунктів). "Севілья" (7 очок) посідає 12-ту позицію.

У наступному турі Примери підопічні Хаві 8 жовтня на виїзді зустрінуться з "Гранадою". Днем раніше "Севілья" прийме "Райо Вальєкано".

Крім того, наступного тижня обидва клуби проведуть матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. "Барселона", яка змагається у групі донецького "Шахтаря", 4 жовтня на виїзді зіграє з "Порту". "Севілья" 3 жовтня у гостях поміряється силами із ПСВ.

Читайте також:

Сейви Трубіна допомогли "Бенфіці" перемогти "Порту" та стати лідером чемпіонату Португалії (відео)

УПЛ: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, таблиця

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
192
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація