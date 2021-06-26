Автокатастрофа забрала життя молодого легкоатлета: він був призером Чемпіонату світу

Автокатастрофа забрала життя молодого легкоатлета: він був призером Чемпіонату світу

Катарський бігун Абдалелах Харун покинув світ у віці 24 років.

Катарський спринтер Абдалелах Харун загинув в автокатастрофі, яка сталася 26 червня. Сумну звістку повідомила Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) у Twitter.

World Athletics is deeply saddened to hear that Qatari sprinter Abdalelah Haroun – 2017 world 400m bronze medallist and a former world junior champion – has died in a car crash at the age of 24. — World Athletics (@WorldAthletics) June 26, 2021

Інформацію про смерть 24-річного бігуна підтвердив генеральний секретар Катарської легкоатлетичної федерації Мохаммед Ісса Аль-Фадала.

"Харун помер у автокатастрофі в Досі. Він відновлювався після травми та готувався взяти участь у відборі на Олімпіаду в Токіо", - зазначив генеральний секретар Катарської федерації.

Найвищим досягненням у кар'єрі катарського спринтера була "бронза" Чемпіонату світу-2017. Також він брав участь в Олімпійських іграх-2016 в Ріо

У 2015 році Харун у 18-річному віці виграв забіг на на 400 м на чемпіонаті Азії, встановивши рекорд серед учасників до 20 років - 44,27 секунди.

В активі Харуна також "срібло" Чемпіонату світу-2016 в приміщенні та перемога на юнацькій планетарній першості в 2016 році.

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