Автомобіль в’їхав у збірну з велотреку: є постраждалі

Під час тренувального забігу в Іспанії на збірну Німеччини наїхав автомобіль.

Національна збірна Німеччини з велотреку розпочала тренувальний забіг від готелю в Пальмі та була збита автомобілем вже через 2,7 кілометра.

Про це повідомили у пресслужбі Федерації велоспорту Німеччини.

Шестеро спортсменів отримали серйозні травми та були доправлені до лікарні. 89-річний водій не помітив групу та зіткнувся з нею. Свідком аварії став тренер Лукас Шедліх, який супроводжував команду.

Медики виявили, що деякі спортсмени отримали серйозні травми, але, на щастя, вони не загрожували життю. Постраждали Бенджамін Боос, Тобіас Бак-Грамко, Бруно Кесслер (усі REMBE rad-net), Макс-Девід Бризе, Моріц Ауґенштейн (RSC Ellmendingen) та Луї Генцик (SSV Gera).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на фронті загинув Павло Унгурян — чемпіон України з панкратіону, багаторазовий переможець змагань і фанат ФК "Буковина".

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