Автор дубля у ворота збірної України спіймався на допінгу: чи загрожує Казахстану технічна поразка

Автор дубля у ворота збірної України спіймався на допінгу: чи загрожує Казахстану технічна поразка

Хавбек казахів Руслан Валіуллін провалив допінг-тест, але результат зустрічі з Україною не буде переглянуто.

Півзахисник "Тобола" і збірної Казахстану Руслан Валіуллін, який забив два голи у ворота України в матчі 4-го туру відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022, здав позитивний допінг-тест.

Про це у себе в Telegram повідомив журналіст Айдин Кожахмет. Також цю інформацію вже офіційно підтвердив клуб, за який виступає Валіуллін.

Чи загрожує Казахстану технічна поразка в матчі з Україною

За порушення антидопінгових правил Валіулліна можуть дискваліфікувати, а також анулювати його голи у ворота збірної України. Водночас результат поєдинку Казахстан - Україна (2:2) не зміниться.

Регламент ФІФА передбачає, що застосування санкцій можливе лише в тому разі, якщо допінг виявили одразу у 2 футболістів збірної. Таким чином, голи Валіулліна в протоколі матчу, ймовірно, будуть указані без авторства, однак рахунок 2:2 залишиться чинним.

Як відреагували на новину у збірній України

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков відповів на запитання щодо проваленого допінг-теста Валіулліна досить стримано.

"Ставлюся негативно. Я цими справами не займаюся. Ми зіграли там унічию, втратили важливі два очки. Я не звик на чужому горі будувати своє щастя", - заявив Петраков на пресконференції після товариського матчу з Чехією.

Після 5 матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 5 очками посідає другу сходинку групи D. Очолює квінтет з 12 балами Франція, яка зіграла на поєдинок більше за команду Петракова. Казахстан набрав 3 очки у п'яти зустрічах і замикає нашу групу.

У наступному матчі кваліфікації "синьо-жовті" 9 жовтня зіграють на виїзді проти Фінляндії. Казахстан у той же день вдома прийме команду Боснії і Герцеговини.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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