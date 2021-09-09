Автор дубля у ворота збірної України спіймався на допінгу: чи загрожує Казахстану технічна поразка

Хавбек казахів Руслан Валіуллін провалив допінг-тест, але результат зустрічі з Україною не буде переглянуто.
Півзахисник "Тобола" і збірної Казахстану Руслан Валіуллін, який забив два голи у ворота України в матчі 4-го туру відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022, здав позитивний допінг-тест.
Про це у себе в Telegram повідомив журналіст Айдин Кожахмет. Також цю інформацію вже офіційно підтвердив клуб, за який виступає Валіуллін.
Чи загрожує Казахстану технічна поразка в матчі з Україною
За порушення антидопінгових правил Валіулліна можуть дискваліфікувати, а також анулювати його голи у ворота збірної України. Водночас результат поєдинку Казахстан - Україна (2:2) не зміниться.
Регламент ФІФА передбачає, що застосування санкцій можливе лише в тому разі, якщо допінг виявили одразу у 2 футболістів збірної. Таким чином, голи Валіулліна в протоколі матчу, ймовірно, будуть указані без авторства, однак рахунок 2:2 залишиться чинним.
Як відреагували на новину у збірній України
Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков відповів на запитання щодо проваленого допінг-теста Валіулліна досить стримано.
"Ставлюся негативно. Я цими справами не займаюся. Ми зіграли там унічию, втратили важливі два очки. Я не звик на чужому горі будувати своє щастя", - заявив Петраков на пресконференції після товариського матчу з Чехією.
- Після 5 матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 5 очками посідає другу сходинку групи D. Очолює квінтет з 12 балами Франція, яка зіграла на поєдинок більше за команду Петракова. Казахстан набрав 3 очки у п'яти зустрічах і замикає нашу групу.
- У наступному матчі кваліфікації "синьо-жовті" 9 жовтня зіграють на виїзді проти Фінляндії. Казахстан у той же день вдома прийме команду Боснії і Герцеговини.
- Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.