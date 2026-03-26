Автор історичного голу збірної України дав прогноз на матч зі Швецією у плейоф відбору ЧС-2026

Іван Гецко / © dynamo.kiev.ua

Реклама

Колишній форвард збірної України, автор першого голу в її історії Іван Гецко поділився своїм прогнозом на прийдешній півфінальний матч плейоф європейського відбору до чемпіонату світу 2026 року між збірними України та Швеції.

Гецко вважає, що поєдинок завершиться перемогою команди Сергія Реброва.

Реклама

"Ну, перш за все треба вгадати, який буде склад. Потрібно поставити тих, які зможуть обіграти Швецію. Тоді буде все у нас нормально. Прогноз на гру? Я думаю, що 2:0 мене задовольнить", — заявив Гецко.

Також Гецко розповів, що йому складно спрогнозувати, хто саме з гравців зможе взяти на себе лідерську роль, якщо враховувати кадрові втрати Довбика, Зінченка, Матвієнка та Малиновського.

"Треба дивитися на наших українських гравців, які зараз грають на хорошому рівні і заслужено займають місце в стартовому складі збірної України. А хто особисто хто — я завагаюсь на це питання зараз відповісти", — запевнив ексгравець "синьо-жовтих".

Гецко пригадав останні дві перемоги України над Швецією, які відбулись у межах чемпіонатів Європи 2012 та 2021 років.

Реклама

"Ми вже вдало зіграли дві гри зі збірною Швеції, у яких двічі її обігрували. Ми знаємо усі їхні сильні сторони та козирі. Вивчили цю збірну на достатньому рівні. У них теж є кадрові проблеми, але це не найважливіше. Головне, щоб у нашої збірної був відповідний настрій, щоб не було ні в якому разі недооцінки суперника, тому що можемо за це поплатитися.

Я б хотів, щоб хлопці це все розуміли і розуміли те, що такий шанс дається не кожен день. Цим потрібно однозначно скористатися та зробити все для того, щоб збірна України гідно пройшла Швецію", — сказав ексфутболіст одеського "Чорноморця".

Також екснападник збірної України припустив, чи можуть шведи чимось здивувати на футбольному полі.

"Однозначно, я думаю, що будуть якісь сюрпризи, тому що я так і сподіваюсь, і вірю в те, що збірна України буде грати першим номером, буде володіти м'ячем. А вони будуть чисто грати в обороні та чекати на свої контратаки. Вони дуже небезпечні під час стандартів. Маємо все це проаналізувати і зробити правильні висновки.

Реклама

Підопічним Реброва потрібно менше фолити, менше давати супернику заробляти кутових, тому що у Швеції є індивідуально хороші гравці, які також грають в європейських чемпіонатах. Вони можуть принести нам сюрприз. Хотілося б, щоб цього не було, щоб наш захист зіграв на найвищому рівні. Думаю, що моменти у нас будуть, і ми реалізуємо їх", — додав Гецко.

Зазначимо, що Гецко — автор першого забитого м'яча в історії збірної України (у товариській грі з командою Угорщини (1:3), 29 квітня 1992 року).

Матч Україна — Швеція відбудеться у четвер, 26 березня, на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Швеція.

Реклама

Переможець цього поєдинку вийде до фіналу плейоф, де 31 березня побореться за путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща — Албанія.

Зазначимо, що збірна України вже дізналася потенційних суперників у фінальному турнірі ЧС-2026. Якшо "синьо-жовті" зможуть пробитися на Мундіаль, то позмагаються у групі F з Нідерландами, Японією та Тунісом.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.