Автор одного з голів України в матчі з Бельгією розповів, кому присвятив дебютний м'яч за збірну

Півзахисник збірної України Олексій Гуцуляк прокоментував вольову перемогу над Бельгією в першому матчі плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

27-річний футболіст, який на клубному рівні представляє житомирське "Полісся", висловився про свій дебютний гол за національну команду. Присвятити його він вирішив уболівальникам та ЗСУ.

"Дуже дякую всім уболівальникам за те, що підтримують, дякую ЗСУ. В таку тяжку хвилину, думаю, ми сьогодні зробили все, що могли. Емоції переповнюють, це мій перший гол за збірну – хочу присвятити його всім уболівальникам, усім нашим бійцям. Тримаймося, Україно! Я думаю, що ми переможемо, і все буде добре в нас.

Зашкалювали емоції, було важко. Головне, що команда перемогла, що вдалося перевернути гру. Вийшли на заміну і перевернули гру. Емоції переповнюють. Попереду – матч-відповідь, не можна розслаблятися. Потрібно підготуватися, відновитися. Гра у відповідь буде ще важчою, ніж сьогоднішня.

Ця збірна і команда на Євро-2024? Думаю, що просто налаштувалися, і розуміємо, що треба перемагати в таку тяжку хвилину та робити все можливе", – сказав Гуцуляк у коментарі MEGOGO.

Гуцуляк вийшов на заміну на 62-й хвилині замість Романа Яремчука, а вже через чотири хвилини зрівняв рахунок у матчі. Після цього наша команда забила ще двічі та в підсумку перемогла з рахунком 3:1.

Раніше повідомлялося, що головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров назвав переламний момент матчу Україна – Бельгія.

Поєдинок-відповідь між командами в неділю, 23 березня, прийматиме бельгійське місто Генк. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння між Україною та Бельгією отримає місце в найпрестижнішому Дивізіоні А Ліги націй. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.

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