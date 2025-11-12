Автор першого голу в історії збірної України дав прогноз на матч відбору ЧС-2026 проти Франції

Україна – Франція / © Associated Press

Колишній форвард збірної України, автор першого голу в її історії Іван Гецко поділився своїм прогнозом на прийдешній матч групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу між "синьо-жовтими" та командою Франції.

"Дуже хотілося б, щоб головний тренер збірної України Сергій Ребров зробив так, щоб у команди вистачило сил і ресурсів на другий і він же вирішальний матч цієї спарки проти команди Ісландії, інакше вболівальники навряд чи це зрозуміють.

А що стосується поєдинку проти Франції, то за будь-яких обставин не хочеться впасти обличчям у бруд. Не думаю, що французи будуть сильно натискати, їх, за великим рахунком, влаштовує і нічия. Тому ризикну припустити, що поєдинок завершиться внічию. 1:1", – сказав Гецко ексклюзивно для сайту Sport.ua.

Гецко – автор першого забитого м'яча в історії збірної України (у товариській грі з командою Угорщини (1:3), 29 квітня 1992 року).

Матч Франція – Україна відбудеться у четвер, 13 листопада, на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що в стартовому матчі кваліфікації на прийдешній Мундіаль, який відбувся 5 вересня у польському Вроцлаві, команда Сергія Реброва програла Франції з рахунком 0:2.

Після чотирьох турів турів збірна України (7 очок) посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 10 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (4 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

