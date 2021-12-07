Авторитетна промоутерська компанія представила ефектне промо до бою Ломаченко - Коммі

Менше тижня залишається до їхньої дуелі.

Промоутерська компанія Top Rank представила офіційне промо до поєдинку між українцем Василем Ломаченком та ганцем Річардом Коммі.

Відповідне відео з'явилося на TouTube-каналі організації.

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"Два колишні чемпіони опинилися на одному шляху - на шляху повернення до величі", - наголошується у відео.

Зазначимо, що поєдинок Ломаченко - Коммі відбудеться 11 грудня на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку. В Україні це буде ранок 12-го грудня.

У своєму останньому бою, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані;

японця Масайоші Накатані; На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі;

Коммі виграв 30 поєдинків (27 - достроково) та тричі програвав. У передостанньому бою він нокаутом у другому раунді поступився Теофіму Лопесу. Після цього він переміг домініканця Джексона Марінеса нокаутом в шостому раунді.

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