"Аякс" і "Панатінаїкос" встановили рекорд єврокубків за тривалістю серії пенальті (відео)

Для визначення переможця кожна з команд виконала по 17 одинадцятиметрових.

У матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2024/25 між "Аяксом" і "Панатінаїкосом" було встановлено рекорд єврокубків за кількістю ударів у серії пенальті.

Перший поєдинок між клубами завершився виїзною перемогою амстердамців з рахунком 0:1. У другій зустрічі грецька команда взяла реванш (0:1) завдяки голу ексвінгера донецького "Шахтаря" Тете на 89-й хвилині.

В екстратаймах м'ячів забито не було, тож володар путівки до наступної стадії визначався у серії пенальті. Вона стала рекордною в історії футбольних єврокубків.

"Аякс" і "Панатінаїкос" пробили пенальті 34 рази – кожна з команд виконала по 17 одинадцятиметрових. Зрештою перемогу в серії пенальті з рахунком 13:12 здобув нідерланський клуб.

Відео серії пенальті в матчі "Аякс" – "Панатінаїкос"

Зазначимо, що ця серія пенальті стала найдовшою, але не найрезультативнішою в історії єврокубків. Найбільший рахунок (14:13) у серії пенальті було зафіксовано в липні 2023 року в кваліфікації Ліги конференцій, коли мальтійська "Гзіра" здолала північноірландський "Гленторан".

"Аякс" у раунді плейоф кваліфікації Ліги Європи позмагається за вихід до основного етапу проти польської "Ягеллонії". Своєю чергою, "Панатінаїкос" у раунді плейоф Ліги конференцій зустрінеться з французьким "Лансом".

Раніше повідомлялося, що криворізький "Кривбас" вдруге програв чеській "Вікторії" Пльзень і вилетів з кваліфікації Ліги Європи. Команда Юрія Вернидуба в раунді плейоф відбору Ліги конференцій побореться з іспанським "Бетісом".

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