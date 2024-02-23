"Аякс" проти "Астон Вілли": результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій

Матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудуться 7 і 14 березня.
У п'ятницю, 23 лютого, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2023/24.
У ньому взяли участь 16 клубів: 8 команд, які посіли перші місця на груповому етапі, та 8 переможців стикових матчів.
Згідно з регламентом, переможці матчів 1/16 фіналу отримали статус несіяних і позмагаються в 1/8 фіналу з командами, які виграли свої групи Ліги Європи.
Зазначимо, що команди з однієї країни на цій стадії не можуть зустрітися.
Перші матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудуться 7 березня, поєдинки у відповідь – 14 березня.
Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах (домашня арена АЕКа).
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій
"Серветт" (Швейцарія) – "Вікторія" Пльзень (Чехія)
"Аякс" (Нідерланди) – "Астон Вілла" (Англія)
"Мольде" (Норвегія) – "Брюгге" (Бельгія)
"Юніон" (Бельгія) – "Фенербахче" (Туреччина)
"Динамо" Загреб (Хорватія) – ПАОК (Греція)
"Штурм" (Австрія) – "Лілль" (Франція)
"Маккабі" Хайфа (Ізраїль) – "Фіорентина" (Італія)
"Олімпіакос" (Греція) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль)
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