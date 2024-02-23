"Аякс" проти "Астон Вілли": результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій

У п'ятницю, 23 лютого, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2023/24.

У ньому взяли участь 16 клубів: 8 команд, які посіли перші місця на груповому етапі, та 8 переможців стикових матчів.

Згідно з регламентом, переможці матчів 1/16 фіналу отримали статус несіяних і позмагаються в 1/8 фіналу з командами, які виграли свої групи Ліги Європи.

Зазначимо, що команди з однієї країни на цій стадії не можуть зустрітися.

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудуться 7 березня, поєдинки у відповідь – 14 березня.

Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах (домашня арена АЕКа).

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій

"Серветт" (Швейцарія) – "Вікторія" Пльзень (Чехія)

"Аякс" (Нідерланди) – "Астон Вілла" (Англія)

"Мольде" (Норвегія) – "Брюгге" (Бельгія)

"Юніон" (Бельгія) – "Фенербахче" (Туреччина)

"Динамо" Загреб (Хорватія) – ПАОК (Греція)

"Штурм" (Австрія) – "Лілль" (Франція)

"Маккабі" Хайфа (Ізраїль) – "Фіорентина" (Італія)

"Олімпіакос" (Греція) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль)

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