"Аякс" розірвав контракт із захисником, який присвятив 20 років клубу

Амстердамський "Аякс" розірвав контракт з 32-річним захисником Дейлі Бліндом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода спливала влітку 2023 року, але захисник попросив відпустити його взимку.

Блінд висловив бажання перейти до бельгійського "Антверпена", і "Аякс" з поваги до своєї легенди погодився відпустити захисника, хоча й не хотів його втрачати.

Ajacied. Voor altijd.



Bedankt voor alles, Daley! ❌❌❌ — AFC Ajax (@AFCAjax) December 27, 2022

Дейлі провів 333 матчі за "Аякс", у яких забив 13 голів і віддав 21 гольову передачу. Захисник виступав за клуб спочатку від 1998-го до 2014-го, вирушив до "Юнайтеду" до 2018-го і знову повернувся до Амстердама.

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