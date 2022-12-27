"Аякс" розірвав контракт із захисником, який присвятив 20 років клубу

Футболіст хоче продовжити кар'єру у чемпіонаті Бельгії.
Амстердамський "Аякс" розірвав контракт з 32-річним захисником Дейлі Бліндом.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Угода спливала влітку 2023 року, але захисник попросив відпустити його взимку.
Блінд висловив бажання перейти до бельгійського "Антверпена", і "Аякс" з поваги до своєї легенди погодився відпустити захисника, хоча й не хотів його втрачати.
Ajacied. Voor altijd.— AFC Ajax (@AFCAjax) December 27, 2022
Bedankt voor alles, Daley! ❌❌❌
- Дейлі провів 333 матчі за "Аякс", у яких забив 13 голів і віддав 21 гольову передачу. Захисник виступав за клуб спочатку від 1998-го до 2014-го, вирушив до "Юнайтеду" до 2018-го і знову повернувся до Амстердама.
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