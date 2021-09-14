"Аяксу" заборонили грати в єврокубках у формі з присвятою культовому музиканту: в чому причина

"Аяксу" заборонили грати в єврокубках у формі з присвятою культовому музиканту: в чому причина

Екіпірування амстердамців є відсиланням до хіта Боба Марлі.

Європейський футбольний союз (УЄФА) не дозволив амстердамському "Аяксу" виступати в єврокубках у формі, присвяченій видатному ямайському реггі-виконавцю Бобу Марлі.

В організації вимагають від нідерландського клубу прибрати з дизайну футболок зображення трьох пташок, які є відсиланням до відомої пісні Боба Марлі Three Little Birds.

Don't worry about a thing… ❤️ — AFC Ajax (@AFCAjax) August 20, 2021

"УЄФА розглядає подібні зображення як іншу думку клубу. До розміщення допускаються тільки логотип або зображення спонсора", - заявили в пресслужбі амстердамців.

Зазначимо, що заборона на використання цієї форми наразі стосується лише єврокубків. Отже, в Чемпіонаті Нідерландів "Аяксу", можливо, дозволять грати в ній.

Rise up this mornin’, smile with the rising sun.



Introducing our new 21/22 third jersey, inspired by our collective love for @BobMarley and his Three Little Birds. pic.twitter.com/YiPUS7AR19 — AFC Ajax (@AFCAjax) August 20, 2021

Пісня Three Little Birds" - це гімн вболівальників амстердамського клубу, вони виконують її на кожному матчі.

У середу, 15 вересня, "Аякс" стартує в груповому етапі Ліги чемпіонів матчем проти лісабонського "Спортинга". Також до одного квартету з амстердамцями потрапили "Бешикташ" і дортмундська "Боруссія".

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