АЗ Алкмар — Шахтар: букмекери зробили прогноз на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій

Перша зустріч між командами завершилася розгромною перемогою "гірників".

Максим Приходько
"Шахтар" — "АЗ Алкмар"

"Шахтар" — "АЗ Алкмар"

У четвер, 16 квітня, донецький "Шахтар" зіграє з нідерландським "АЗ Алкмаром" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "АФАС" в місті Алкмар у Нідерландах. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція матчу "АЗ Алкмар" — "Шахтар".

Перша гра між командами відублася 9 квітня на стадіоні Генріка Реймана в польському Кракові та завершилася розгромною перемогою "гірників" (3:0).

Прогноз букмекерів на матч АЗ Алкмар — Шахтар

Букмекери вважають фаворитом матчу-відповіді "АЗ Алкмар". На перемогу нідерландського клубу можна поставити з коефіцієнтом 1,96. Нічия — 3,66. Виграш "Шахтаря" — 3,60.

Водночас у двоматчевій дуелі аналітики віддають беззаперечну перевагу донеччанам. На вихід підопічних Арди Турана до півфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,05. Прохід нідерландського клубу до наступної стадії — 8,50.

Переможець цієї пари у півфіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "Крістал Пелас" (Англія) — "Фіорентина" (Італія). У першому матчі "орли" вдома розбили "фіалок" з рахунком 3:0.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).

