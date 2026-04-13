АЗ Алкмар — Шахтар: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій

Стежте на нашому сайті за перебігом поєдинку-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій між донецьким "Шахтарем" і нідерландським "АЗ Алкмаром".

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар" — "АЗ Алкмар"

"Шахтар" — "АЗ Алкмар" / © ФК Шахтар

У четвер, 16 квітня, донецький "Шахтар" зіграє з нідерландським "АЗ Алкмаром" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "АФАС" в місті Алкмар у Нідерландах. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Перша зустріч між командами відбулася 9 квітня на стадіоні Генріка Реймана в польському Кракові та завершилася розгромною перемогою "гірників" з рахунком 3:0.

Дивіться альтернативне коментування поєдинку "АЗ Алкмар" — "Шахтар" на Youtube-каналі FootballHub.

Переможець цієї пари у півфіналі Ліги конференцій позмагається з тріумфатором протистояння "Крістал Пелас" (Англія) — "Фіорентина" (Італія). У першому матчі "орли" вдома розбили "фіалок" з рахунком 3:0.

До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу "АЗ Алкмар" — "Шахтар".

