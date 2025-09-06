Азербайджан – Україна: букмекери зробили прогноз на матч кваліфікації ЧС-2026

Збірна України з футболу / © УАФ

У вівторок, 9 вересня, збірна України проведе свій другий матч у кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу. Суперником "синьо-жовтих" буде команда Азербайджану.

Зустріч відбудеться в азербайджанському місті Баку на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Крім українців та азербайджанців, в групі D також борються за вихід на Мундіаль збірні Франції та Ісландії. У першому турі команда Сергія Реброва програла французам (0:2), а ісландці розгромили Азербайджан (5:0).

Прогноз букмекерів на матч Азербайджан – Україна

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають збірну України. На перемогу "синьо-жовтих" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,62. Нічия – 4,05. Виграш азербайджанців – 5,60.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Азербайджан – Україна.

Переможець квартету напряму вийде на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.