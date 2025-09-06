- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 260
- Час на прочитання
- 1 хв
Азербайджан – Україна: де і коли дивитися матч відбору ЧС-2026
Другий поєдинок "синьо-жовтих" у кваліфікації на Мундіаль відбудеться 9 вересня в Баку.
У вівторок, 9 вересня, збірна України зіграє з командою Азербайджану в другому матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.
Поєдинок відбудеться на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова в Баку. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.
Крім українців та азербайджанців, в групі D також виступають збірні Франції та Ісландії. У першому турі команда Сергія Реброва програла французам (0:2), а ісландці розгромили Азербайджан (5:0).
Де дивитися матч Азербайджан – Україна
Пряму трансляцію поєдинку Азербайджан – Україна можна подивитися на медіасервісі MEGOGO, а також на безкоштовному каналі "MEGOGO СПОРТ" у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.
На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Азербайджан – Україна.
Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.
Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.