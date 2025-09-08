ТСН у соціальних мережах

Проспорт
88
1 хв

Азербайджан – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2026

Текстовий репортаж другого поєдинку "синьо-жовтих" у кваліфікації на Мундіаль.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Микола Матвієнко

Капітан збірної України з футболу Микола Матвієнко / © УАФ

У вівторок, 9 вересня, збірна України позмагається з командою Азербайджану в другому матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Поєдинок відбудеться на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова в Баку. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Крім українців та азербайджанців, в групі D також виступають збірні Франції та Ісландії. У першому турі команда Сергія Реброва програла французам (0:2), а ісландці розгромили Азербайджан (5:0).

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Зазначимо, що за день до гри з Україною збірна Азербайджану звільнила Фернанду Сантуша з посади головного тренера. У поєдинку проти "синьо-жовтих" команду очолюватиме керманич "молодіжки" Айхан Аббасов.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Азербайджан – Україна.

