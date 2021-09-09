"Аж серце болить": що сказали тренер і гравці збірної України після втраченої перемоги над Чехією

"Синьо-жовті" зіграли внічию третій поєдинок поспіль під керівництвом Олександра Петракова.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков та його підопічні прокоментували нічию в товариському матчі проти Чехії, який відбувся 8 вересня у Пльзені. Гра завершилася з рахунком 1:1 - господарі поля уникли поразки на останніх секундах.

Керманич "синьо-жовтих" Олександр Петраков

"Я думав, що у Чехії буде ротація, але вони її не зробили. Після Бельгії вони залишили весь основний склад. У мене був трохи не той ресурс, але я можу сказати, що хлопці молодці. Грали, віддавалися... Можливо, малюнка гри не було, багато втрат, але в таких іграх можна дати дебютувати.

Тут 20 секунд не вистачило, з Казахстаном 20 секунд. Я вже зайшов до роздягальні і сказав: "Хлопці, ну так не можна". Потрібно концентрацію мати, хтось повинен керувати був. Уже сил у хлопців не було. Чисто через втому.

Тільки нічия - у мене аж серце болить. Перший збір був дуже важким. Але я впорався. Мені допомагали. Пятов допомагав, Ярмоленко теж дуже допомагав. Я вже адаптувався".

Автор голу у ворота чехів, захисник Віктор Корнієнко (дебютував за збірну)

"Вважаю, провели непоганий матч, враховуючи ротацію. Думаю, був непоганий досвід. Десь у них були моменти, у нас були. Звичайно, найприкріше - пропускати за 10 секунд до фінального свистка. Треба щось з цим робити. Розберемо помилки, подивимося, чому так у нас відбувається. А так в цілому непогана гра вийшла.

Удвічі приємніше, коли мрієш просто дебютувати за збірну, а ще й забиваєш. Вся Україна переживала, рідні мої, дружина, дитина, мама, сестра. А цей гол всій Україні присвячую".

Голкіпер збірної України Денис Бойко

"Перемагати весь матч, вести в рахунку і отримати в кінці гол - прикро, звичайно. Якщо брати по грі, могли і перемогти з великим рахунком. Так само могли і пропускати. Якщо брати за рахунком, думаю, закономірно.

Що сказав Петраков після матчу, це залишиться в роздягальні. Мені взагалі було дуже приємно, що я повернувся в збірну, в цю атмосферу. Знову побачив хлопців, яких довго не бачив. Тому тільки позитивні емоції. Дуже радий, що тренерський штаб розраховував на мене на цьому зборі. Викликали мене, дали можливість зіграти".

Захисник збірної України Тарас Качараба (дебютував за національну команду)

"Було не схоже, що це товариський матч. Була бойова зустріч. Думаю, уболівальникам сподобалося. Шкода, що не втримали перемогу. Все було в наших руках. Але Чехія, як я і говорив до матчу, бойова команда, добре фізично налаштовані. Було видно, що в другому таймі нас залишали сили, через це Чехія і забила нам гол".

1 вересня збірна України в матчі відбіркового турніру ЧС-2022 зіграла внічию з Казахстаном (2:2).

(2:2). 4 вересня "синьо-жовті" в Києві поділили очки з французами (1:1).

(1:1). Чехи перед матчем з Україною обіграли Білорусь (1:0) і розгромно програли Бельгії (0:3).

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