"Б'є як с***а": Джейк Пол емоційно відреагував на ляпас від Тайсона та пригрозив нокаутом (відео)

Популярний американський блогер Джейк Пол прокоментував ляпас, який отримав від колишнього абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Майка Тайсона під час фінальної битви поглядів.

Зірка YouTube зневажливо висловився про "Залізного Майка", пообіцявши покарати його за цю витівку та виграти поєдинок нокаутом.

"Я справді це відчув. Він злий, він злий маленький ельф. Майку, я думаю, що це милий маленький ляпас, але завтра я тебе нокаутую. Я знищу його, я знищу його. Він б'є як с***а. Тепер це особисте. Він повинен померти", – сказав Пол.

Відео, як Джейк Пол пригрозив нокаутувати Майка Тайсона

"He hits like a bitch!"

- @jakepaul after getting slapped in the face by @MikeTyson



NOW who you got ??#PaulTyson

Friday, November 15th

AT&T Stadium - Arlington, TX

Live on @netflix pic.twitter.com/UREqqbk0jT — Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) November 15, 2024

Бій між 58-річним Тайсоном і 27-річним Полом відбудеться у ніч проти суботи, 16 листопада, на арені AT&T Stadium у місті Арлінгтон, штат Техас (США). Початок – орієнтовно о 06:00 за київським часом.

Поєдинок матиме офіційний статус – результат буде занесено до статистики обох бійців. Його тривалість складатиме 8 раундів по дві хвилини. У боксерів будуть стандартні рукавички та не буде захисту для голови, нокаут дозволено.

Зазначимо, що спочатку Тайсон і Пол повинні були зійтися в ринзі ще 20 липня, але через погіршення стану здоров'я "Залізного Майка" поєдинок перенесли.

Майк Тайсон – Джейк Пол: послужний список

Останній офіційний поєдинок "Залізний Майк" провів 2005 року, коли програв технічним нокаутом ірландцеві Кевіну Макбрайду. У послужному списку Тайсона 58 боїв: 50 перемог (44 – нокаутом), 6 поразок. Ще два поєдинки були визнані такими, що не відбулися.

У листопаді 2020 року Тайсон провів виставковий бій з ексчемпіоном світу у п'яти вагових категоріях Роєм Джонсом. Поєдинок завершився внічию, хоча за статистикою перевага була на боці "Залізного Майка".

Джейк Пол дебютував у боксі в січні 2020 року, коли переміг іншого блогера Алі Есона Гіба. Потім його жертвами стали колишній гравець НБА Нейт Робінсон, ексчемпіон Bellator Бен Аскрен, а також ексчемпіон UFC Тайрон Вудлі, якого Джейк здолав двічі.

У жовтні 2022 року Джейк здобув перемогу над колишнім чемпіоном UFC Андерсоном Сілвою, а в лютому 2023 року зазнав єдиної поразки у своїй боксерській кар'єрі від Томмі Ф'юрі, молодшого зведеного брата ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі.

На рахунку блогера 10 перемог (7 – нокаутом) та одна поразка. У попередніх боях Пол у березні 2024 року в першому раунді нокаутував професійного американського боксера Раяна Бурленда, а в липні у шостому раунді достроково переміг ексбійця UFC Майка Перрі, який на короткому повідомленні вийшов на поєдинок замість Тайсона.

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