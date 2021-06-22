"Бачимо світло наприкінці тунелю": тренер російської збірної не сумує після ганебного вильоту з Євро-2020

Керманич національної команди РФ випромінює оптимізм.

Головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов після ганебної поразки команді Данії (1:4) і вильоту з Євро-2020 спробував знайти позитивні моменти в невдалому виступі своїх підопічних.

"Подякував хлопцям за турнір. Не так просто було. У нас багато нових молодих футболістів - чоловік п'ять-шість. Команда на ходу змінювалася. Рік, який продовжив Євро, зіграв нам не найкращу службу. Багато хто на рік став старшим, хтось із форми вийшов. Багато нюансів, які ми вирішували.

Але думаю, що є і плюси, і мінуси на цьому турнірі, які нам спокійно треба розібрати. Чи бачимо світло наприкінці тунелю? Ми - не сліпі. Ми і світло бачимо, і двері, куди йти. Розберемося", - цитує Черчесова "Чемпионат".

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Збірна Росії (3 очки) фінішувала на останньому місці у квартеті В. Бельгійці (9 очок) посіли першу сходинку, Данія (3) - друга, Фінляндія (3) - третя.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, капітан збірної Росії безглуздо виправдався за фіаско на Євро-2020.

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