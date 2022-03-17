"Бачив тіла, які просто лежали надворі": тренер академії клубу УПЛ розповів, як вирвався з блокадного Маріуполя

"Бачив тіла, які просто лежали надворі": тренер академії клубу УПЛ розповів, як вирвався з блокадного Маріуполя

Орбу весь час ховався від обстрілів.

Тренер Академії ФК "Маріуполь" Геннадій Орбу зумів вирватися із блокадного міста.

Про це Орбу розповів в інтерв'ю FanDay.

"Тільки вчора вирвався з Маріуполя та заїхав на безпечну територію. Слава Богу, що живий і здоровий разом із сім'єю. 21 день війни я був у Маріуполі. Коли почалися обстріли Маріуполя ми сиділи у підвалі багатоквартирного будинку. Нас там було близько двохсот людей. Загалом не було жодних комунікацій: ні світла, ні води, ні газу. Найголовнішим завданням було прогодувати дітей та дружину.

Усі люди згуртувалися і допомагали одне одному, ділилися чим було. Коли вже відключили газ, їжу готували на багатті. Здебільшого крупи, картопля. М'яса не було. Стояли по п'ять годин у черзі під гранатометами, щоб набрати бодай дві баклажки питної води.

Бачив тіла вбитих мирних громадян, які просто лежали надворі. Ми намагалися менше виходити з підвалу, тільки коли треба було щось шукати.

З евакуацією все сталося спонтанно. Зв'язку не було, новин ми не знали, де і коли відкривають зелені коридори. Друзі допомогли нам із машинами, і ми вранці на свій страх та ризик вирішили їхати самі. Ішла колона, приблизно сто цивільних машин, ми до них приєдналися та поїхали. Все, що я з собою взяв – це пара спортивних костюмів, кросівки та документи", - розповів він.

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